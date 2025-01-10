Тандреволл: Я зрозуміла, що вже готова змагатися

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл поділилася враженнями від своєї першої гонки після операції на серці – спринту на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі (9 січня).

28-річну спортсменку цитує FondoItalia.

"Це було прекрасно – повернутися на трасу та почуватися себе настільки добре. Я зрозуміла, що вже готова змагатися і маю енергію доходити до межі своєї можливості та при цьому почуватися добре. Це прекрасне відчуття.

Я задоволена тим, як я почувалася і щаслива знову бути тут. Тепер мені потрібно вирішити проблеми зі стрільбою – і все піде дуже добре", – заявила норвежка.