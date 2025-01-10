Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Тандреволл: Я зрозуміла, що вже готова змагатися

Олег Дідух — 10 січня 2025, 16:55
Тандреволл: Я зрозуміла, що вже готова змагатися
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл поділилася враженнями від своєї першої гонки після операції на серці – спринту на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі (9 січня).

28-річну спортсменку цитує FondoItalia.

"Це було прекрасно – повернутися на трасу та почуватися себе настільки добре. Я зрозуміла, що вже готова змагатися і маю енергію доходити до межі своєї можливості та при цьому почуватися добре. Це прекрасне відчуття.

Я задоволена тим, як я почувалася і щаслива знову бути тут. Тепер мені потрібно вирішити проблеми зі стрільбою – і все піде дуже добре", – заявила норвежка.

Тандреволл у спринті в Обергофі посіла 15 місце, припустившись двох промахів на стрільбі стоячи. Операцію на серці вона перенесла наприкінці грудня минулого року.

Кубок світу з біатлону Інгрід-Ланнмарк Тандреволл

Інгрід-Ланнмарк Тандреволл

Тандреволл перенесла операцію на серці
Зіркова норвезька біатлоністка пропустить Різдвяну гонку
Тандреволл: Моя серцева аритмія не є небезпечною
Зіркова норвезька біатлоністка пропустить етап Кубку світу через проблеми з серцем
У зіркової біатлоністки виникли проблеми із серцем під час гонки Кубку світу

Останні новини