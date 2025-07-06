Мінккінен може пропустити передолімпійський етап Кубку світу-2025/26

Знаменита фінська біатлоністка Суві Мінккінен заявила про те, що може пропустити етап Кубку світу-2025/26 перед Олімпіадою-2026.

Спортсменку цитує FondoItalia.

"Це могло б стати проблемою, якби паралельно довелося брати участь у Кубку світу на рівні моря. Обговорюється можливість пропустити етап Кубка світу, щоб не нашкодити підготовці до Олімпійських ігор. Було б чудово, якби IBU переніс передолімпійські змагання у більш високогірну локацію", – заявила Мінккінен.

Нагадаємо, біатлонні змагання Олімпіади-2026 відбудуться в Антгольц-Антерсельві на висоті понад 1700 метрів над рівнем моря. Останнім перед Іграми буде етап у чеському Нове Место, який відбудеться з 22 до 25 січня.

Раніше Мінккінен увійшла до складу збірної Фінляндії на підготовку до сезону-2025/26.