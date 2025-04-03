На Олімпійських іграх 2026 українські біатлоністи змагатимуться у формі Loeffler

Збірна України з біатлону виступатиме на Олімпійських іграх 2026, що пройдуть з 6 по 22 лютого наступного року, у формі від бренду Loeffler.

Про продовження контракту з брендом повідомив в інтерв'ю "Чемпіону" президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

"Ми продовжили контракт і вже затвердили форму і для Олімпійських ігор, і для етапів Кубка світу. Це форма, яку ми розробляли минулого року. Тоді на це витратили кілька місяців, хотіли зробити дуже яскраво, Вона така ж буде і в наступному сезоні", – сказав Крулько.

За словами керівника ФБУ, на виготовлення екіпіровки необхідно близько пів року часу, тож біатлоністи отримають її вже восени.

Найближчим часом завершимо підписання всіх контрактів зі спонсорами й пролонгації тих, які діють. Якщо ми у квітні не запустимо замовлення, то в жовтні не отримаємо форму. На її виготовлення береться пів року. Зараз саме той час, коли ми мусимо все погодити, фіналізувати. На 95 відсотків вже все завершено. Нам треба, максимум, тиждень, щоб узгодити всі організаційні питання і запустити виробництво", – зазначив Іван Крулько.

Повну другу частину інтерв'ю Івана Крулька читайте на "Чемпіоні" 3 квітня о 19:30.