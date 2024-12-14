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Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету у Гохфільцені

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 17:04
Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету у Гохфільцені
Віталій Мандзин
Український біатлон

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету на другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Розпочне гонку Артем Тищенко, на другому етапі бігтиме Віталій Мандзин, на третьому – Антон Дудченко, а фінішуватиме Дмитро Підручний.

Естафета відбудеться у неділю, 15 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом. Трансляція на "Суспільне Спорт".

Нагадаємо. напередодні Підручний фінішував 11-м у гонці-переслідування.

Антон Дудченко Дмитро Підручний Артем Тищенко Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

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