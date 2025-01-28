Став відомий склад збірної Фінляндії на ЧС-2025

Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде (12 – 23 лютого).

Про це повідомляє NordicMag.

Склад збірної Фінляндії на чемпіонат світу 2025 року з біатлону:

Чоловіки: Оллі Хіденсало, Отто Інвеніус, Якко Ранта, Теро Сеппала

Жінки: Інка Хамалайнен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо, Суві Мінккінен

Цей склад може бути й остаточним, проте у тренерів є можливість додати по одному спортсмену як у чоловіків, так і у жінок за підсумками чемпіонату Європи у італійському Валь Мартелло (29 січня – 2 лютого).

Там Фінляндію представить наступний склад:

Чоловіки: Хейкі Лайтінен, Джимі Клементтінен, Туомас Хар'юла, Йоні Пукяляйнен та Артту Хейкінен.

Жінки: Еріка Янка, Ноора Кайса Керянен, Хейді Куттінен, Софія Йоронен та Сііла Пеуралахті.

Раніше став відомий склад збірної Німеччини на чемпіонат світу.