Став відомий склад збірної Фінляндії на ЧС-2025
Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде (12 – 23 лютого).
Про це повідомляє NordicMag.
Склад збірної Фінляндії на чемпіонат світу 2025 року з біатлону:
Чоловіки: Оллі Хіденсало, Отто Інвеніус, Якко Ранта, Теро Сеппала
Жінки: Інка Хамалайнен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо, Суві Мінккінен
Цей склад може бути й остаточним, проте у тренерів є можливість додати по одному спортсмену як у чоловіків, так і у жінок за підсумками чемпіонату Європи у італійському Валь Мартелло (29 січня – 2 лютого).
Там Фінляндію представить наступний склад:
Чоловіки: Хейкі Лайтінен, Джимі Клементтінен, Туомас Хар'юла, Йоні Пукяляйнен та Артту Хейкінен.
Жінки: Еріка Янка, Ноора Кайса Керянен, Хейді Куттінен, Софія Йоронен та Сііла Пеуралахті.
Раніше став відомий склад збірної Німеччини на чемпіонат світу.