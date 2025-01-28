Пройсс, Гротіан і Наврат – у складі Німеччини на ЧС-2025

Тренерський штаб збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцерхайде.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Німеччини.

Склад збірної Німеччини на чемпіонат світу-2025:

Чоловіки: Філіпп Хорн, Йоганнес Кюн, Філіпп Наврат, Даніло Рітмюллер, Юстус Штрелов

Жінки: Селіна Гротіан, Франциска Пройсс, Софія Шнайдер, Юлія Таннхаймер

Ще одна учасниця ЧС-2025 визначиться за підсумками чемпіонату Європи-2025 в італійському Мартеллі/Валь Мартелло (29 січня – 2 лютого).

Точно пропустить чемпіонат світу Ванесса Фогт, яка не виступатиме до кінця поточного сезону через наслідки респіраторної інфекції.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 року відбудеться з 12 до 23 лютого.