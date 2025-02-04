Без Давідової. Став відомий склад збірної Чехії на ЧС-2025 з біатлону

Тренерський штаб збірної Чехії з біатлону визначився зі складом на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Чехії.

Склад збірної Чехії на чемпіонат світу 2025 року:

Чоловіки: Вітеслав Хорніг, Міхал Крчмар, Йонас Маречек, Адам Вацлавік, Томаш Мікиска

Жінки: Тереза Воборнікова, Джессіка Їслова, Луція Харватова, Крістіна Отцовска, Катеріна Павлу

Нагадаємо, лідер жіночої збірної Чехії, Маркета Давідова, пропускає чемпіонат світу через травму спини. Натомість, до складу команди увійшла Катеріна Павлу, для якої це буде дебют на елітіному рівні: у неї немає досвіду виступів не лише на чемпіонатах світу, а й на Кубку світу.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Ленйергайде пройде з 12 до 23 лютого.