Чоловіча збірна України продовжує боротися за максимальну квоту. Заліки Кубку націй
У неділю, 12 січня, двома змішаними естафетами завершився четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі. За підсумками мікстів оновився й залік Кубку націй.
Чоловіча збірна України змогла закріпити у п'ятірці найкращих, збільшивши перевагу над італійцями. "Синьо-жовті" набрали максимум балів у спринті, де окрім четвертого місця Дмитра Підручного, в заліковій зоні фінішував Віталій Мандзин (17 місце) та Тарас Лесюк (34 місце).
Чоловічій команді, щоб повернути втрачену минулого сезону п'яту квоту на особисті старти Кубку світу потрібно завершити сезон у десятці найкращих команд.
Зазначимо, що у загальному заліку лідерство захопила Франція, яка змістила Норвегію завдяки подіуму під час спринту та сріблу в обох змішаних естафетах.
Чоловічий залік Кубка націй 2024/25
- Франція – 3719 очок
- Норвегія – 3645
- Швеція – 3206
- Німеччина – 3172
- Україна – 2746
- Італія – 2704
- Швейцарія – 2704
- Словенія – 2627
- Фінляндія – 2575
- Чехія – 2557
Жіноча команда України натомість втратила три позиції — опустившись з шостого на дев'яте місце. Як і чоловіки, найбільше балів команда заробила у спринті, де Юлія Джима стала 14-ю, а Христина Дмитренко потрапила у залікову зону.
Жіночий залік Кубка націй 2024/25
- Франція – 3674 очки
- Німеччина – 3355
- Швеція – 3338
- Норвегія – 3116
- Італія – 2771
- Швейцарія – 2663
- Австрія – 2645
- Фінляндія – 2590
- Україна – 2563
- Чехія – 2481
Нагадаємо, наступний етап Кубку світу відбудеться у Рупольдингу. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу.