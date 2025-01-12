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Чоловіча збірна України продовжує боротися за максимальну квоту. Заліки Кубку націй

Олександр Булава — 12 січня 2025, 19:25
Чоловіча збірна України продовжує боротися за максимальну квоту. Заліки Кубку націй
Дмитро Підручний
Nordic Focus Photo Agency

У неділю, 12 січня, двома змішаними естафетами завершився четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі. За підсумками мікстів оновився й залік Кубку націй.

Чоловіча збірна України змогла закріпити у п'ятірці найкращих, збільшивши перевагу над італійцями. "Синьо-жовті" набрали максимум балів у спринті, де окрім четвертого місця Дмитра Підручного, в заліковій зоні фінішував Віталій Мандзин (17 місце) та Тарас Лесюк (34 місце).

Чоловічій команді, щоб повернути втрачену минулого сезону п'яту квоту на особисті старти Кубку світу потрібно завершити сезон у десятці найкращих команд.

Зазначимо, що у загальному заліку лідерство захопила Франція, яка змістила Норвегію завдяки подіуму під час спринту та сріблу в обох змішаних естафетах.

Чоловічий залік Кубка націй 2024/25

  1. Франція – 3719 очок
  2. Норвегія – 3645
  3. Швеція – 3206
  4. Німеччина – 3172
  5. Україна – 2746
  6. Італія – 2704
  7. Швейцарія – 2704
  8. Словенія – 2627
  9. Фінляндія – 2575
  10. Чехія – 2557

Жіноча команда України натомість втратила три позиції — опустившись з шостого на дев'яте місце. Як і чоловіки, найбільше балів команда заробила у спринті, де Юлія Джима стала 14-ю, а Христина Дмитренко потрапила у залікову зону.

Жіночий залік Кубка націй 2024/25

  1. Франція – 3674 очки
  2. Німеччина – 3355
  3. Швеція – 3338
  4. Норвегія – 3116
  5. Італія – 2771
  6. Швейцарія – 2663
  7. Австрія – 2645
  8. Фінляндія – 2590
  9. Україна – 2563
  10. Чехія – 2481

Нагадаємо, наступний етап Кубку світу відбудеться у Рупольдингу. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу.

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