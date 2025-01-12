Україна фінішувала 9-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі

У німецькому Обергофі четвертий етап Кубку світу з біатлону завершився класичною змішаною естафетою, в якій взяли участь 23 команди. Українці Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко посіли 9-те місце.

На першому етапі Мандзин заробив коло штрафу під час стрільби стоячи, після чого українцям було складно боротися за високі місця. Також невдало на третьому етапі пробігла завершальне коло Олена Городна, програвши ходом понад 40 секунд.

Як наслідок, Христина Дмитренко, яка була фінішеркою, попри ідеальну стрільбу та непогану швидкість на дистанції пройшла фінішну лінію 9-ю, з відставанням у понад три хвилини від переможців.

Золоті медалі виграли шведські біатлоністи, яким досягти цього успіху не завадили навіть два кола штрафу. Ельвіра Еберг на останньому етапі змогла випередити Лу Жанмонно, залишивши французів зі сріблом.

Бронзові нагороди здобули біатлоністи з Норвегії. Цікаво, що серед команд, які потрапили в підсумку до чільної десятки, лише збірна Чехії змогла уникнути зайвих метрів дистанції.

Кубок світу. Обергоф. Змішана естафета

1. Швеція (2+10) 1:04:24,1

2. Франція (1+7) +12,8

3. Норвегія (1+9) +1:11,4

4. Швейцарія (1+11) +2:13,5

5. Німеччина (3+10) +2:21,0

6. Італія (1+11) +2:29,3

...

9. Україна (1+5) +3:15,5

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Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу. У програмі заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти.