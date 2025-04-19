Віттоцці: Впевнена, що повернуся на колишній рівень

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці оптимістично оцінює свої шанси повернутися на топрівень після пропуску сезону-2024/25.

Спортсменку цитує Dauphine.

"У пропуску сезону немає нічого хорошого, але я налаштована позитивно. Тому що впевнена, що повернуся на колишній рівень. Рішення пропустити сезон було правильним. Організм потребував відпочинку. Весь цей період я була впевнена в одному: що якщо наберу хорошу форму, то знову стану конкурентоспроможною. Це допомагало мені почуватися краще", – заявила Віттоцці.

Також біатлоністка оцінила свої шанси у боротьбі зі збірною Франції.

"Збірна Франції – чудова, вони дійсно показали чудові результати, але це не дивує, адже вони і минулої зими були на перших ролях. Однак сезони завжди відрізняються, завжди може щось трапитися. Я в будь-якому разі впевнена, що зможу з ними конкурувати", – додала італійка.

Нагадаємо, Віттоцці пропустила сезон-2024/25 через проблеми зі спиною. На початку квітня її помітили на тренуванні та біатлонній арені в Антгольц-Антерсельві.