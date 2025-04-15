Віттоцці: Виявилося, що пропустити сезон – це дуже важко
Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці пояснила, чому через проблеми зі спиною вирішила пропустити весь минулий сезон.
Спортсменку цитує FondoItalia.
"У листопаді стався інцидент, який повністю вивів мене з ладу. Я намагалася протриматися до грудня, але не витримала моя спина - біль був занадто сильним. Проводити посередній сезон, без можливості показати свій потенціал на 100%, не мало особливого сенсу, адже часу на відновлення вже не було", – заявила італійка.
Також Віттоцці розповіла про свій стан на даний момент
"Зараз почуваюся краще, я задоволена. Організм добре реагує, я тренуюся і потроху бачу поліпшення - і це вселяє впевненість. Звісно, пропустити сезон і спостерігати за ним з дивана – це було для мене вперше, і я була розгублена. Це виявилося дуже важко.
Минуло чотири дуже важких місяці - як фізично, так і морально. Відсутність змагань трохи вибила мене з колії. Довелося витратити деякий час, щоб впоратися, але зараз я в порядку, я тренуюся і потихеньку повертаюся".
Раніше Лізу помітили на тренуванні в Антгольц-Антерсельві.