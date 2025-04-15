Віттоцці: Виявилося, що пропустити сезон – це дуже важко

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці пояснила, чому через проблеми зі спиною вирішила пропустити весь минулий сезон.

Спортсменку цитує FondoItalia.

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"Зараз почуваюся краще, я задоволена. Організм добре реагує, я тренуюся і потроху бачу поліпшення - і це вселяє впевненість. Звісно, пропустити сезон і спостерігати за ним з дивана – це було для мене вперше, і я була розгублена. Це виявилося дуже важко.

Минуло чотири дуже важких місяці - як фізично, так і морально. Відсутність змагань трохи вибила мене з колії. Довелося витратити деякий час, щоб впоратися, але зараз я в порядку, я тренуюся і потихеньку повертаюся".