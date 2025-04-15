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Віттоцці: Виявилося, що пропустити сезон – це дуже важко

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 14:15
Віттоцці: Виявилося, що пропустити сезон – це дуже важко
Ліза Віттоцці
FISI

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці пояснила, чому через проблеми зі спиною вирішила пропустити весь минулий сезон.

Спортсменку цитує FondoItalia.

"У листопаді стався інцидент, який повністю вивів мене з ладу. Я намагалася протриматися до грудня, але не витримала моя спина - біль був занадто сильним. Проводити посередній сезон, без можливості показати свій потенціал на 100%, не мало особливого сенсу, адже часу на відновлення вже не було", – заявила італійка.

Також Віттоцці розповіла про свій стан на даний момент

"Зараз почуваюся краще, я задоволена. Організм добре реагує, я тренуюся і потроху бачу поліпшення - і це вселяє впевненість. Звісно, пропустити сезон і спостерігати за ним з дивана – це було для мене вперше, і я була розгублена. Це виявилося дуже важко.

Минуло чотири дуже важких місяці - як фізично, так і морально. Відсутність змагань трохи вибила мене з колії. Довелося витратити деякий час, щоб впоратися, але зараз я в порядку, я тренуюся і потихеньку повертаюся".

Раніше Лізу помітили на тренуванні в Антгольц-Антерсельві.

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