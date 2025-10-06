Українська правда
Мандзин розповів, які радості життя забирає професійний біатлон

Руслан Травкін — 6 жовтня 2025, 05:09
Віталій Мандзин
Біатлон майбутнього

Один із лідерів чоловічої збірної України з біатлону Віталій Мандзин визнав, що професійні виступи забирають багато моментів повсякденного життя.

Його слова цитує Sport.de.

и багато чим жертвуєш: свободою, вільним часом, часом, проведеним з родиною. Твоє життя розписано на цілий рік: табори, подорожі, змагання. Іноді тиждень вдома здається відпусткою.

Але біатлон також багато мені повертає. Я можу розвиватися далі, робити собі ім’я та отримувати нові можливості",зізнався він.

Український біатлоніст зізнався, що найбільше його заряджає спілкування з рідними, тому навіть під час сезону може навідатися до рідних.

"Якщо час від часу не перемикатися, то тоді вигораєш. Для мене це означає час, проведений із родиною. Іноді я навіть їжджу додому на кілька днів протягом сезону.

Домашня атмосфера – це справжнє джерело енергії для мене, яке заряджає мої батарейки краще за все інше", – додав Манзин.

22-річний Віталій минулий сезон завершив на 31 місці в заліку Кубку Світу. Ймовірно, він міг би бути вище, але останню гонку пропустив через хворобу.

Нагадаємо, Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону

біатлон Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

