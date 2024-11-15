Дві Меркушини проти однієї Еберг. Відомі стартові листи перших стартів у Швеції

У суботу, 16 листопада, в Ідре відбудуться гонки в межах відкритої першості Швеції. Змагання триватимуть два дні. У перший день чоловіки та жінки будуть змагатися в коротких індивідуальних гонках (15 та 12,5 км відповідно, 45 секунд додається до часу за кожен неточний постріл).

У неділю, 17 листопада, відбудуться спринти. Очікується, що в гонках будуть брати участь і українці, які перебувають в Ідре на завершальному тренувальному зборі. Саме ці гонки стануть для наших земляків контрольними – тренери мають обрати, хто представить Україну на першому етапі Кубку світу в Контіолахті (Фінляндія), а хто залишиться в Ідре для стартів на Кубку IBU.

Чоловіча гонка завтра розпочнеться об 11:00 за київським часом, жіноча о 13:15. На суботню гонку в стартовому листі заявлено 9 українців. Цікаво, що перший і останній стартові номери мають саме представники команди України – Сергій Супрун та Віталій Мандзин. У протоколі також є Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

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Лідер збірної Дмитро Підручний у старт-листі не значиться. Натомість присутні шведські мега-зірки – чемпіон світу Мартін Пансілуома та олімпійський чемпіон Себастьян Самуельссон.

У жіночому листі присутні також 9 українок: Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Олена Городна, Надія Бєлкіна, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Христина Дмитренко. Цікаво, що Юлії Джими у старт-листі немає.

Шведську команду, з поміж інших, буде представляти олімпійська чемпіонка Ельвіра Еберг. Вже відомо, що участі в гонках не братиме її старша сестра, дворазова олімпійська чемпіонка Ганна Еберг, яка застудилась і зараз лікується. Не стартуватиме й Лінн Гестбльом (Персон), вона відновлюється після операції на плечі, яку перенесла ще навесні.

Окрім значної присутності шведських спортсменів, участь у змагання будуть брати атлети з Естонії, Латвії, Молдови та Греції.