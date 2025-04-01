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В збірній Італії розповіли про відновлення Віттоцці

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 13:55
В збірній Італії розповіли про відновлення Віттоцці
Ліза Віттоцці
FISI

Технічний директор збірної Італії з біатлону Клаус Хьольрігль розповів про те, як проходить відновлення Лізи Віттоцці після травми спини.

Фахівця цитує FondoItalia.

"Їй стає краще, і ми поступово можемо давати їй певні навантаження. На цьому етапі необхідно рухатися крок за кроком, і ми будемо вирішувати, як – з великою обережністю.

Для початку потрібно, щоб вона відновилася на сто відсотків. Спробувати зробити перші кроки. Після цього ми потроху будемо розуміти, що для неї краще. Ми зробимо все, щоб вона повернулася в гонки", – заявив Хьольрігль.

Нагадаємо, 30-річна Віттоцці пропустила весь сезон-2024/25 через травму спини, не зумівши захистити свій титул володарки Кубку світу в загальному заліку.

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