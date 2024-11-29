Скоротити відставання та відвоювати квоту! Ексбіатлоніст Деркач вірить в українців у новому сезоні

Колишній відомий український біатлоніст, а нині спортивний функціонер В’ячеслав Деркач у розмові з Чемпіоном поділився очікуваннями від прийдешнього сезону, який вже 30 листопада стартує у фінському Контіолахті.

На думку ексбіатлоніста, рівень готовності українських атлетів продемонструють перші етапи Кубку світу.

"Судячи з контрольних стартів наших чоловіків в Ідре та Голменколлені, в цілому вони виглядають непогано. Але це якщо відштовхуватись від результатів у контрольних гонках. Приємно здивував Віталій Мандзин. Але головне, щоб в нього зберігалася форма в ході сезону, а це вже залежить від того, яким був тренувальний процес. Антон Дудченко, знову ж таки візуально, виглядає свіжішим, ніж у минулому сезоні.

Сподіваюсь, він додасть і покращить результати. Має ще спрацювати фактор Кубку світу, адже налаштовуються на великі змагання біатлоністи завжди по-іншому. Загалом, чоловікам у передолімпійському сезоні необхідно повертати собі квоту за підсумками року, це важливо", – зазначив директор державного центру олімпійської підготовки з біатлону.

У жіночої збірної В’ячеслав Деркач відзначив фактор відставання від лідерок на дистанції.

В'ячеслав Деркач Біатлон майбутнього

"Наші дівчата багатенько програвали лідеркам за показником швидкості на контрольних стартах, у межах півтори хвилини. Але тут можуть бути різні причини. І лижі використовували не основні. Буває й так, що в контрольних гонках застосовують одне, для всіх однакове, змащення лиж. Плюс різні задачі ставляться тренерами.

Можливо, не форсували підготовку. Але розуміємо, що іменитих суперниць, з якими треба конкурувати на Кубку світу, буде значно більше. Тому ці півтори хвилини відставання треба скорочувати. Бо якщо такі гандикапи будуть і надалі, то за короткий проміжок часу це не покращити. Хоча ми розуміємо, що в нас сьогодні немає такої команди як раніше, коли, наприклад, як в естафеті дівчат не перемішати, а вони все одном будуть боротися за медаль", – сказав Деркач.

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Колишній біатлоніст також оцінив можливості Христини Дмитренко, яка демонструвала впевнені результати в контрольних гонках.

"У Христини непросто складалися роки, які передували минулому успішному для неї сезону. Але вона має гарні шанси все надолужити. Буде тяжко, але повинна впоратись", – зазначив Деркач. І наголосив, що зараз, навіть попри війну та вкрай важкі часи, молоді біатлоністи мають можливості для прогресу.

"У кожного є можливість проявити себе. Головне – щоденно працювати над собою. Думаю, за кілька років на нас чекає глобальне оновлення команд", – резюмував Деркач.

Нагадаємо, в перший змагальний день стартового етапу Кубку світу біатлоністи будуть змагатися у змішаних естафетах.