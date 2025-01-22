Боровик зупинився за крок до десятки в масстарті Універсіади

В італійському Турині в межах біатлонної програми ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади відбувся чоловічий масстарт, в якому виступили двоє українців.

Золотий та срібний призери гонки переслідування Богдан Борковський та Сергій Супрун відправилися в розташування юніорської збірної, яка виступатиме на чемпіонаті Європи.

Тож честь представляти Україну в цій гонці випала Роману Боровику та Степану Кінашу, який отримав місце у старт-листі завдяки неучасті великої кількості біатлоністів.

Представник Сумщини Боровик зупинився за крок до потрапляння в першу десятку, допустивши 7 промахів на вогневих рубежах. Харків'янин Кінаш фінішував чотирнадцятим, хоч і продемонстрував значно ліпшу стрільбу – 4 невлучні постріли.

Універсіада-2025. Чоловічий масстарт

1. Натанаель Пекен (Франція, 1+0+2+0) 42:53,1

2. Карл Грьонланд (Швеція, 1+0+0+0) +28,1

3. Кирило Бауер (Казахстан, 1+0+0+3) +33,8

...

11. Роман Боровик (Україна, 1+1+3+2) +1:54,6

14. Степан Кінаш (Україна, 0+1+0+3) +2:29,1

Таким чином українські біатлоністи здобули шість медалей на Універсіаді в Турині. Завершуватиме програму жіночий масстарт, який відбудеться сьогодні, 22 січня. Початок – о 13:05 за київським часом. Україну в цій гонці представлятимуть Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина.