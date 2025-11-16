Українки не потрапили в топ-10 спринту на Відкритому чемпіонаті Швеції

У неділю, 16 листопада, в Ідре відбувся другий жіночий спринт у рамках відкритого чемпіонату Швеції. Розгромну перемогу здобула господарка змагань Ельвіра Еберг, яка більш ніж на хвилину випередила найближчу переслідувачку, німкеню Яніну Хеттіх-Вальц.

Представниці збірної України до чільної десятки потрапити не зуміли. Найкращою стала Олександра Меркушина, яка з 2 промахами показала 15-й результат. У топ-20 також фінішували Валерія Дмитренко і Анастасія Меркушина.

Підсумкові результати:

1. Ельвіра Еберг (Швеція) (0+0) 20:42.7

2. Яніна Хеттіх-Вальц (Німеччина) (0+2) +1:00.8

3. Ханна Еберг (Швеція) (1+1) +1:02.1

4. Ліза Вітоцці (Італія) (1+1) +1:03.1

5. Анна Магнуссон (Швеція) (1+0) +1:06.3

6. Емма Нільсон (Швеція) (0+0) +1:32.5

...

15. Олександра Меркушина (Україна) (1+1) +2:16.8

17. Валерія Дмитренко (Україна) (0+1) +2:29.0

19. Анастасія Меркушина (Україна) (3+0) +2:43.5

21. Христина Дмитренко (Україна) (0+3) +3:05.8

24. Дарина Чалик (Україна) (0+4) +3:25.7

27. Олена Городна (Україна) (1+4) +3:39.9

31. Лілія Стеблина (Україна) (1+4) +4:11.5

Напередодні у першому жіночому спринті Анастасія Меркушина зупинилася за крок до топ-10.