Три українки потрапили у топ-20 спринта на Юніорському кубку IBU

Три українські біатлоністки – Тетяна Тарасюк, Аліна Хміль та Ірина Шевченко – потрапили у топ-20 спринта на першому етапу Кубку IBU в італійському Ріднау (Валь Ріданна). Ще три українки (Валерія Шейгас, Вікторія Хвостенко та Поліна Пуцко) також фінішували у заліковій зоні.

Перемогу здобула францудеека Віолетт Боні, яка випередила італійку Іларію Скаттоло та свою партнерку по команді, Амандін Менжен.

Підсумкові результати:

1. Віолетт Боні (Франція) (0+0) 22:16,5

2. Іларіа Скаттоло (Італія) (0+1) 13,3

3. Амандін Менжен (Франція) (0+1) +21,0

...

13. Тетяна Тарасюк (Україна) (0+0) +1:17,9

17. Аліна Хміль (Україна) (0+1) +1:35,0

20. Ірина Шевченко (Україна) (1+1) +1:47,5

23. Валерія Шейгас (Україна) (0+2) +1:51,1

31. Вікторія Хвостенко (Україна) (0+2) +2:16,4

39. Поліна Пуцко (Україна) (3+0) +2:47,1

12 грудня Шевченко в індивідуальній гонці стала третьою, принісши Україні першу медаль у новому біатлонному сезоні.

Також сьогодні, 14 грудня в Ріднау відбудеться чоловічний спринт, початок – о 15:15 за київським часом.