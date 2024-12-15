Українка Пуцко – за крок під подіуму спринта на Юніорському кубку IBU

Українська біатлоністка Поліна Пуцко показала четвертий результат в спринті на першому етапі Кубку IBU в італійському Ріднау (Валь Ріданна). Вона допустила один промах на стрільбі стоячи і відстала від третього місця у підсумку на 12,7 секунди.

Окрім неї, очки також зуміли набрати Валерія Шейгас, Тетяна Тарасюк, Ірина Шевченко та Вікторія Хвостенко. Аліна Хміль фінішувала відразу за заліковою зоною – 41 місце.

Перемогу здобула господарка змагань, італійка Карлотта Гаутеро. Вона випередила німкеню Лєну Зігмунд і латвійку Естере Вольфу.

Підсумкові результати:

1. Карлотта Гаутеро (Італія) (1+0) 23:34,6

2. Лєна Зігмунд (Німеччина) (0+0) +3,6

3. Естере Вольфа (Латвія) (0+1) +7,2

4. Поліна Пуцко (Україна) (0+1) +19,9

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16. Валерія Шейгас (Україна) (0+1) +1:21,9

21. Тетяна Тарасюк (Україна) (1+1) +1:36,8

26. Ірина Шевченко (Україна) (0+2) +1:57,4

36. Вікторія Хвостенко (Україна) (0+2) +2:19,3

41. Аліна Хміль (Україна) (1+2) +2:38,5

У четвер, 12 грудня, Ірина Шевченко принесла Україні першу медаль у поточному сезоні, ставши третьою в індивідуальній гонці.