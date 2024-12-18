Україна – п’ята у змішаній естафеті на Юніорському кубку IBU

Збірна України з біатлону посіла п’яте місце у змішаній естафеті, яка відкривала програму другого етапу Юніорського кубку IBU в швейцарському Гомсі.

Команда, у складі якої виступали Тетяна Тарасюк, Ірина Шевченко, Богдан Борковський і Сергій Супрун, уникнула штрафних кіл та сумарно використала 7 додаткових патронів. У підсумку українці програми 3 хвилини і 15 секунд переможцям, збірній Франції.

Друге місце посіла команда Італії, топ-3 замкнула команда Словенії.

Підсумкові результати:

1. Франція (0+7) 1:12:57,1

2. Італія (0+5) +1:47,5

3. Словенія (1+13) +2:39,8

4. Чехія (0+4) +2:51,0

5. Україна (0+7) +3:15,0

6. Польща (0+11) +3:54,8

Також сьогодні, 18 грудня у Гомсі відбудеться сингл-мікст, початок – о 15:00 за київським часом. Україну в цій гонці представлять Поліна Пуцко та Михайло Хміль.

Раніше став відомий склад збірної України на чоловічий спринт на третьому етапі Кубку світу в Ансі.