Українці не потрапили у топ-20 індивідуальної гонки на Юніорському кубку IBU
Чоловіча збірна України невдало виступила в індивідуальній гонці в італійському Ріднау (Валь Ріданна) на першому етапі Юніорського кубку IBU.
Жоден з представників української команди не потрапив у топ-20. Найкращим став Михайло Хміль: 23 місце з чотирма хвилинами штрафу.
Перемогу здобув німець Лінус Кеспер, який випередив француза Яна Мартіне та італійця Давіде Компаньйоні.
Підсумкові результати:
1. Лінус Кеспер (Німеччина) (0+1+0+0) 38:32,9
2. Ян Мартіне (Франція) (0+0+0+1) +21,6
3. Давіде Компаньйоні (Італія) (0+0+1+0) +34,4
4. Фелікс Ратшіллер (Італія) (0+0+1+0) +48,5
5. Томас Мархль (Австрія) (0+0+0+1) +1:19,8
6. Ґреґож Ґаліца (Польща) (0+0+1+1) +1:34,5
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23. Михайло Хміль (Україна) (1+1+1+1) +4:30,5
26. Андрій Мороз (Україна) (1+0+1+0) +4:38,8
42. Дмитро Крюков (Україна) (1+1+0+2) +5:30,9
59. Єгор Макаренко (Україна) (1+1+1+1) +7:27,4
81. О. Біланенко (Україна) (3+1+2+2) +9:33,7
Раніше у жіночій індивідуальній гонці Ірина Шевченко принесла Україні першу медаль у новому біатлонному сезоні.
У суботу, 14 грудня на першому етапі Юніорського кубку IBU а Ріднау відбудуться чоловічий і жіночий спринти.