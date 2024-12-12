Українці не потрапили у топ-20 індивідуальної гонки на Юніорському кубку IBU

Чоловіча збірна України невдало виступила в індивідуальній гонці в італійському Ріднау (Валь Ріданна) на першому етапі Юніорського кубку IBU.

Жоден з представників української команди не потрапив у топ-20. Найкращим став Михайло Хміль: 23 місце з чотирма хвилинами штрафу.

Перемогу здобув німець Лінус Кеспер, який випередив француза Яна Мартіне та італійця Давіде Компаньйоні.

Підсумкові результати:

1. Лінус Кеспер (Німеччина) (0+1+0+0) 38:32,9

2. Ян Мартіне (Франція) (0+0+0+1) +21,6

3. Давіде Компаньйоні (Італія) (0+0+1+0) +34,4

4. Фелікс Ратшіллер (Італія) (0+0+1+0) +48,5

5. Томас Мархль (Австрія) (0+0+0+1) +1:19,8

6. Ґреґож Ґаліца (Польща) (0+0+1+1) +1:34,5

...

23. Михайло Хміль (Україна) (1+1+1+1) +4:30,5

26. Андрій Мороз (Україна) (1+0+1+0) +4:38,8

42. Дмитро Крюков (Україна) (1+1+0+2) +5:30,9

59. Єгор Макаренко (Україна) (1+1+1+1) +7:27,4

81. О. Біланенко (Україна) (3+1+2+2) +9:33,7

Раніше у жіночій індивідуальній гонці Ірина Шевченко принесла Україні першу медаль у новому біатлонному сезоні.

У суботу, 14 грудня на першому етапі Юніорського кубку IBU а Ріднау відбудуться чоловічий і жіночий спринти.