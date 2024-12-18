Україна фінішувала шостою в сингл-міксті на Юніорському кубку IBU в Гомсі

Український дует Поліна Пуцко/Михайло Хміль фінішував шостим у сингл-міксті на другому етапі Юніорського кубку IBU в швейцарському Гомсі. Пуцко на першому етапі зайшла на коло штрафу, сумарно команда використала 16 додаткових патронів.

Перемогу здобув французький дует Амандін Менжен/Лео Карльє. Вони випередили Австрію (Лена Пінтер/Томас Мархль) та Польщу (Барбара Скробішевска/Фабіан Суходольскі).

Підсумкові результати:

1. Франція (0+9) 41:26,7

2. Австрія (0+8) +30,3

3. Польща (0+15) +53,4

4. Хорватія (0+14) +1:13,1

5. Італія (2+14) +1:18,5

6. Україна (1+16) +2:11,2

Раніше у класичній змішаній естафеті збірна України фінішувала п’ятою. У п’ятницю, 20 грудня в рамках етапу в Гомсі відбудуться чоловічий і жіночий спринти.