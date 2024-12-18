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Визначився склад збірної України на чоловічий спринт третього етапу Кубку світу-2024/25

Олексій Погорелов — 18 грудня 2024, 11:57
Визначився склад збірної України на чоловічий спринт третього етапу Кубку світу-2024/25
Віталій Мандзин
Nordic Focus Photo Agency

Тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад, який виступить у спринті на третьому етапі Кубку світу-2024/25.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За інформацією джерела, Артем Тищенко, як і очікувалося, пропустить цю гонку.

А у складі збірної України виступлять Дмитро підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Чоловічий спринт, який відриватиме третій етап Кубку світу-2024/25, пройде у французькому Ансі завтра, 19 грудня. Старт гонки запланований на 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубка світу з біатлону сезону-2024/25.

Раніше Віталій Мандзин підбив підсумки второго етапу, який проходив у австрійському Гохфільцені.

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