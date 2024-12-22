Україна – п’ята у змішаній естафеті на Кубку IBU

Збірна України з біатлону посіла п’яте місце у змішаній естафеті на третьому етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху. Тарас Лесюк, Денис Насико, Дарина Чалик та Ірина Петренко на восьми вогневих рубежах сумарно використали 13 додаткових патронів, проте зуміли уникнути штрафних кіл.

Перемогу здобула збірна Норвегії, яка на 8 секунд випередила команду Німеччини. Топ-3 замкнула Франція, сумарно фінішу дістались 13 збірних.

Підсумкові результати:

1. Норвегія (0+8)

2. Німеччина (0+8) +7.1

3. Франція (0+9)+1.13.8

...

5. Україна (0+13) +3.30.8

Програма етапу в Обертілліаху завершиться сьогодні, 22 грудня сингл-мікстом. Він розпочнеться о 14:45 за київським часом, Україну представлять Руслан Ткаленко та Ксенія Приходько.

Вчора Петренко фінішувала 15-ю в масстарті в Обертілліаху.