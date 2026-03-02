Підвела стрільба: Україна посіла 8 місце у змішаній естафеті U-19

Збірна України посіла восьме місце в змішаній естафеті серед юнаків та дівчат U-19 на юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері.

Україну в гонці представляли Тарас Тарасюк, Кирило Кульчицький, Аліна Хміль та Вікторія Хвостенко. Хлопці розпочинали естафету, а дівчата завершували.

Стартер української четвірки Тарасюк з двома промахами передав естафету на шостому місці, з відставанням від лідерів у 23 секунди.

Другим стартував у гонці Кульчицький, якого підвела стрільба. На лежці він допустив чотири промахи, заробивши 4 штрафні кола. Це одразу відкинуло "синьо-жовтих" на 17 місце.

Хміль та Хвостенко зуміли відіграти 9 позицій, посівши у підсумку 8 місце.

Переможцем естафети стала команда Австрії. "Срібло" вибороли норвежці, а "бронзу" здобула збірна Фінляндії.

Юніорський ЧС-2026. Змішана естафета, юнаки та дівчата

1. 🥇 Австрія (0+7) 1:12:29,1

2. 🥈 Норвегія (0+11) +1:26,9

3. 🥉 Фінляндія (0+8) +2:03,2

...

8. Україна (4+8) +4:17,2

Також сьогодні, 2 березня, в Арбері відбудеться змішана естафета у віковій категорії U-21, в якій Україну представлять Олександр Біланенко, Іван Стеблина, Поліна Пуцко і Ксенія Приходько. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України здобула три медалі на юніорському чемпіонаті світу 2026: два "срібла" на рахунку Тараса Тарасюка та Олександри Меркушиної, а "бронзу" завоювала Вікторія Хвостенко.