Борковський: Дуже класно, що є змога конкурувати з найсильнішими та зростати професійно

Богдан Борковський міг стати одним з героїв юніорського чемпіонату світу з біатлону, що напередодні завершився у шведському Естерсунді. Але до омріяного подіуму 20-річний українець трішки не дотягнув. У масстарті Борковський потрапив до церемонії нагородження, але лише як атлет, який посів у гонці п’яте місце. Позиція висока, проте безмедальна, а на світовій першості медаль є медаль…

Перед ЮЧС біатлоніст виграв декілька нагород на Всесвітній зимовій Універсіаді-2025. Сумського атлета називають одним із тих кому вже зовсім скоро доведеться підкорювати дорослий світовий біатлон на найвищому рівні. Але, звісно, попереду ще багато роботи, невдалих та успішних гонок – все, без чого великим спортсменом не стати.

У розмові з "Чемпіоном" Богдан Борковський підбив підсумки свого виступу на юніорській світовій першості.

– Богдане, як загалом оціниш свій виступ на ЮЧС? Були гонки більш вдалі, були менш вдалі...

– У загальному гадаю, що досить гарно з командою підійшли до цих змагань, дуже багато провели роботи та підготовки. Так, не все пройшло ідеально, можливо, не так, як би хотілось. Однак чемпіонат вже завершився, треба трішки відновитись та все переварити, зрозуміти в чому була причина, що завадило кращим результатам, і працювати далі.

Богдан Борковський Міністерство молоді та спорту України

– Сильно засмутились після естафети? Частину гонки йшли лідерами, але не вийшло зачепитись за медаль...

– Так, естафету досить гарно почали, тримались на високих позиціях. Але це ж спорт, кожен з нас може помилитись, так само як і наші суперники. Кожен учасник нашої естафетної четвірки зробив все можливе, тому це 9 місце поки що наше.

– Пам’ятаємо чеського біатлоніста Петера Гака ще по Універсіаді. Там ти його перемагав, а тут він тебе обійшов… Наскільки сильно різниться рівень Універсіади та ЮЧС?

– Так, саме Петер Хак зумів мене обійти у масстарті на фінішному колі та зміг завоювати бронзову нагороду, дуже потужне видав фінішне коло, а я не зумів підтримати його темп. Гадаю що він досить сильний суперник, і перебував в гарних кондиціях на цьому чемпіонаті світу.

– Який для тебе найбільш пам’ятний момент з цього чемпіонату - позитивний та негативний? Що для себе корисного винесеш на майбутнє з цієї першості?

– Якщо дивитись в загальному на цей чемпіонат, то мені сподобалось, що я разом з тренерами вибрали правильну підготовку та в гарних кондиціях зумів підвестись то головних стартів. Відчуваю, що став сильнішим у фізичному плані та більш стійким психологічно. Мені дуже сподобався масстарт, саме в ньому я відчував, що можу боротись, що маю сили змагатись за високі позиції. Можу сказати що розраховував на спринт, оскільки я полюбляю цю гонку, але все зіпсував на стрільбищі.

Точно можу сказати, що я виніс для себе, це те, що треба сумлінно працювати над собою та обовʼязково з часом прийде той самий гарний результат, треба вміти контролювати свої емоції, з цим ще маю проблеми. Будемо виправляти, бо це дуже важливо та впливає на результат.

КФВС МОН України

– Погода в Естерсунді кілька разів втручалась в змагання. Ти сильно відчував погодні примхи в гонках? Адже часто так буває, що в одній гонці, наприклад, вітер, одного "знесе", а когось пронесе

– Загалом не можу сказати, що погода завадила мені показати кращі результати, оскільки всі спортсмени в рівних умовах. Просто хтось більше справляється, хтось менше. Хоч і погода була максимально різною, в один день просто ідеальні умови для змагань, а вже в інший день падає дощ, сніг, це робочі моменти.

– Зазвичай юніорський чемпіонат підсвічує нових потенційних зірок, які потім з'являються на етапах Кубку світу. Француз Ерік Перро, один з лідерів світового біатлону – один з таких нещодавніх прикладів. Кого б ти відзначив з майбутніх суперників?

– Тут вистачало сильних хлопців з різних країн, можна виділити норвежців, вони завжди є лідерами в біатлоні, дуже сильними стали французи, хорват Матія Леговіч має класні результати, тричі був в топ-10 в особистих гонках. Дуже класно, що є змога конкурувати з найсильнішими та зростати професійно.

– Ти починав підготовку до сезону в команді "А". А які далі плани на кінцівку сезону?

– Їду до Естонії на Кубок IBU, виступатиму там, а далі будемо їхати на чемпіонат України.