Зірковий норвезький дует виступить на Різдвяній гонці

Збірну Норвегії з біатлону на традиційній виставковій Різдвяній гонці (офіційна назва – World Team Challenge) у Гельзенкірхені у 2024 році представить зірковий дует Інгрід Тандреволд/Стурла Легрейд.

Про це повідомляє офіційний сайт стадіону Veltins Arena, на якому щорічно відбуваються ці змагання.

Тандреволд та Легрейд представляли Норвегію на Різдвяній гонці і минулого року, тоді вони посіли у підсумку друге місце. У 2024 році World Team Challenge відбудеться у суботу, 28 грудня.

В минулому зимовому сезоні Легрейд фінішував четвертим у загальному заліку чоловічого Кубку світу. Тандреволд у жінок замкнула топ-3.

Раніше повідомлялося про те, що Ліза Вітоцці отримала нагороду найкращої спортсменки 2024 року в Італії у зимових видах спорту.