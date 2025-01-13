Україна визначилась зі складом на юніорський чемпіонат Європи

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на етап юніорського кубку IBU в польському Якушице (16 – 19 січня) та на чемпіонат Європи серед юніорів у німецькому Альтенбергу (22 – 26 січня).

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

В Якушице команда виступить у наступному складі:

Чоловіки: Михайло Хміль, Олександр Біланенко, Дмитро Крюков, Андрій Мороз, Тарас Тарасюк

Жінки: Вікторія Хвостенко, Валерія Шейгас, Тетяна Тарасюк, Ірина Шевченко, Поліна Пуцко, Аліна Хміль

На чемпіонат Європи в Альтенберг поїде той же склад плюс Богдан Борковський і Сергій Супрун, які доєднаються до команди після Універсіади в Турині.

Раніше чоловіча збірна України визначилася зі складом на п’ятий етап Кубку світу в німецькому Рупольдингу.