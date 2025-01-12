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Чоловіча збірна України визначилась зі складом на етап Кубку світу в Рупольдинку

Олександр Булава — 12 січня 2025, 20:32
Чоловіча збірна України визначилась зі складом на етап Кубку світу в Рупольдинку
Дмитро Підручний
Getty Images

Тренерський штаб чоловічої команди не планує змінювати склад команди на п'ятий етап Кубку світу в Рупольдингу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Артем Тищенко продовжить виступати на Кубку IBU. У випадку, якщо він покаже високі результати, то може отримати шанс на етапі в Антгольці. Також його місце буде залежати від виступів основної команди.

В Обергофі збірну України представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

Етап у Рупольдингу відбудеться з 15 по 19 січня. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу.

Нагадаємо, за підсумками етапу в Обергофі "синьо-жовті" змогли закріпитися у п'ятірці найкращих команд Кубку націй.

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