Чоловіча збірна України визначилась зі складом на етап Кубку світу в Рупольдинку

Тренерський штаб чоловічої команди не планує змінювати склад команди на п'ятий етап Кубку світу в Рупольдингу.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Артем Тищенко продовжить виступати на Кубку IBU. У випадку, якщо він покаже високі результати, то може отримати шанс на етапі в Антгольці. Також його місце буде залежати від виступів основної команди.

В Обергофі збірну України представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

Етап у Рупольдингу відбудеться з 15 по 19 січня. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу.

Нагадаємо, за підсумками етапу в Обергофі "синьо-жовті" змогли закріпитися у п'ятірці найкращих команд Кубку націй.