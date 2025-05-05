Збірна Австрії оголосила склад на підготовку до Олімпіади-2026
Сімон Едер
Збірна Австрії з біатлону назвала спортсменів, які готуватимуться до Олімпійських ігор 2026.
До складу команди увійшли шість жінок та четверо чоловіків, повідомляє Федерація біатлону Австрії.
Жінки: Ліза-Тереза Гаузер, Анна Андексер, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Тамара Штайнер, Лара Вагнер
Чоловіки: Сімон Едер, Давид Коматц, Фредерік Мюльбахер, Фабіан Мююлауер.
Найкращим виступом Сімона Едера в минулому сезоні стало 4 місце в сингл-міксті на етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.
Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 до 22 лютого наступного року в італійських Мілані та Кортіні.
Раніше австрійська біатлоністка Анна Гандлер розповіла про причини дострокового завершення минулого сезону.