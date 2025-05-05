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Збірна Австрії оголосила склад на підготовку до Олімпіади-2026

Денис Шаховець — 5 травня 2025, 20:50
Збірна Австрії оголосила склад на підготовку до Олімпіади-2026
Сімон Едер
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Збірна Австрії з біатлону назвала спортсменів, які готуватимуться до Олімпійських ігор 2026.

До складу команди увійшли шість жінок та четверо чоловіків, повідомляє Федерація біатлону Австрії.

Жінки: Ліза-Тереза Гаузер, Анна Андексер, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Тамара Штайнер, Лара Вагнер

Чоловіки: Сімон Едер, Давид Коматц, Фредерік Мюльбахер, Фабіан Мююлауер.

Найкращим виступом Сімона Едера в минулому сезоні стало 4 місце в сингл-міксті на етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 до 22 лютого наступного року в італійських Мілані та Кортіні.

Раніше австрійська біатлоністка Анна Гандлер розповіла про причини дострокового завершення минулого сезону.

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