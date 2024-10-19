Оголошено п'ять пар учасників Різдвяної гонки 2024

У суботу, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка.

Організатори шоу-гонки на своєму сайті вже оголосили п'ять пар учасників.

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Французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках, спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.

Також свою участь підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелоу, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці Інґрід Тандервольд і Стурла Леґрейд, а також Анна Маґнуссон та Єспер Нелін зі Швеції.

Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках. Утім, поки що участь українських спортсменів у цьогорічній Різдвяній гонці не оголошена.