Перед стартом були великі хвилювання: Решетинський – про здобуття дебютного срібла на Паралімпіаді

Український парабіатлоніст Ярослав Решетинський прокоментував завоювання срібної нагороди у спринтерській гонці серед спортсменів із порушеннями зору на зимових Паралімпійських іграх 2026 року.

Його слова передає Суспільне Спорт.

За словами спортсмена, перед стартом він відчував хвилювання, проте після виходу на змагальний майданчик емоції зникли й почалася робота.

"Враження дуже чудові були. Перед стартом були великі хвилювання, але, як кажуть, ти тільки виходиш на змагальний майданчик і ці всі хвилювання проходять: починається праця, рутина, рутина і ще раз праця".

Решетинський зазначив, що довго йшов до цього результату, та висловив вдячність своєму тренеру Віталію Лук'яненку за переданий досвід і спільну працю протягом чотирьох років.

"Йшов до цього. Дякую тренерам, зокрема Віталію Володимировичу Лук'яненку, який став моїм тренером. За чотири роки ми пройшли немаленький шлях і він дуже допоміг своїм досвідом. Людина – легенда, він втілив все, що ми закладали за період цих чотирьох років".

Ця медаль стала для парабіатлоніста дебютною на Паралімпійських іграх, оскільки у 2018 році у Пхьончхані він фінішував четвертим у спринті, а на Іграх у Пекіні-2022 двічі зупинявся за крок від подіуму в індивідуальній гонці та спринті-персьюті.

Нагадаємо, у спринтерській гонці на 17 учасників українці посіли весь п'єдестал завдяки перемозі Олександра Казіка, "сріблу" Ярослава Решетинського та "бронзі" Анатолія Ковалевського, які пройшли вогневі рубежі без промахів.

Загалом збірна України має в активі вже шість медалей, адже окрім цих нагород чемпіонами Паралімпіади-2026 стали Олександра Кононова і Тарас Радь, а Людмила Ляшенко здобула "бронзу".