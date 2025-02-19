Зіркова біатлоністка натякнула на завершення кар’єри

Відома шведська біатлоністка Ганна Еберг зізналася, що задумується над завершенням кар’єри.

29-річну спортсменку цитує Expressen.

"Очевидно, що завершення кар'єри вже близько. Я починаю думати про інші речі, крім біатлону, про які раніше не замислювалася. Наступна Олімпіада? До неї буде ще чотири роки після Мілана – занадто довго.

Я не можу дивитися настільки далеко вперед. З іншого боку, не скажу напевно, що наступний рік буде останнім у моїй кар'єрі. Раніше я думала, що побігаю ще пару сезонів після Олімпіади-2026. Але таке складно контролювати. Може щось трапиться, що змінить твої плани. Тож я поки не знаю, чого хочу", – заявила Еберг-старша.