Зіркова біатлоністка натякнула на завершення кар’єри
Відома шведська біатлоністка Ганна Еберг зізналася, що задумується над завершенням кар’єри.
29-річну спортсменку цитує Expressen.
"Очевидно, що завершення кар'єри вже близько. Я починаю думати про інші речі, крім біатлону, про які раніше не замислювалася. Наступна Олімпіада? До неї буде ще чотири роки після Мілана – занадто довго.
Я не можу дивитися настільки далеко вперед. З іншого боку, не скажу напевно, що наступний рік буде останнім у моїй кар'єрі. Раніше я думала, що побігаю ще пару сезонів після Олімпіади-2026. Але таке складно контролювати. Може щось трапиться, що змінить твої плани. Тож я поки не знаю, чого хочу", – заявила Еберг-старша.
Ганна Еберг – дворазова олімпійська чемпіонка та триразова чемпіонка світу. Здобула 6 перемог та 24 рази піднімалася на подіум на етапах Кубку світу.
Раніше на завершення кар’єри натякнув Емільєн Жаклен.