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Підручний та Джима представлять збірну України на шоу-гонці в Швеції

Руслан Травкін — 6 лютого 2025, 13:43
Підручний та Джима представлять збірну України на шоу-гонці в Швеції
instagram.com/skidskyttekampen/

Відомі біатлоністи Дмитро Підручний та Юлія Джима представлять збірну України на шоу-гонці Skidskyttekampen.

Про це повідомила пресслужба змагань.

"Ласкаво просимо Україну на Олімпійський стадіон Стокгольму. Чекаємо вас тут", – вказано в публікації.

Гонка відбудеться 3 березня 2025 році в столиці Швеції, Стокгольмі. Формат гонки – одиночна змішана естафета, яка чимось схожа на традиційну Різдвяну гонку в німецькому Гельзенкірхені.

Сумарно в гонці візьме участь 12 команд, 8 з яких відберуться у фінал. Команди-учасниці розділять на два півфінальні забіги по 6 команд. У вирішальну стадію відберуться по 3 найкращих з кожного забігу. Для команд, які не кваліфікувалися у фінал, проведуть втішний забіг, у якому розіграють ще дві путівки у вирішальну стадію.

Також відомо, що у гонці візьмуть участь два шведські дуети (сестри Ганна та Ельвіра Еберг, Мартін Понсілуома та Себастьян Самуельссон), Австрія (Ліза-Тереза Гаузер/Сімон Едер) та норвежці (Юні Арнекляйв/Ветле Шостад Крістіансен), які минулого року стали першими в історії переможцями Skidskytte kampen.

Нагадаємо, через травму Підручний не зміг представити збірну України на чемпіонаті Європи, але він уже повернувся до тренувань. 

біатлон Юлія Джима Дмитро Підручний

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