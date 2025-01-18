Біланенко потрапив до десятки кращих у масстарті юніорського Кубку IBU
У польському місті Якушице відбувся масстарт заключного етапу сезону юніорського Кубку IBU з біатлону.
Найкращий результат у складі збірної України показав Олександр Біланенко, який з однією хибою фінішував восьмим, програвши переможцю 1 хвилину та 22 секунди.
Ще два українці Дмитро Крюков та Андрій Мороз посіли 48 та 59 місце відповідно.
Результати гонки
1. Сондре Слеттемарк (0+0+1+1) 33:37,6
2. Лінус Кеспер (0+0+1+0) +5,6
3. Фабіан Каскель (0+1+1+0) +23,7
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8. Олександр Біланенко (1+0+0+0) +1:22,6
46. Дмитро Крюков (2+1+1+1) +4:15,3
59. Андрій Мороз (2+0+1+4) +7:18,9
Нагадаємо, напередодні завершили гонку юніорки, де Ірина Шевченко та Тетяна Тарасюк посіли шосте та сьоме місце.
Окрім того, раніше збірна України виграла золоті нагороди у змішаній естафеті на Універсіаді-2025.