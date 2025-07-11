Згадали драматичну кінцівку сезону: Пройс та Жанмонно зустрілись у Німеччині

Перший номер світового рейтингу Франциска Пройс та її головна конкурентка французка в минулому сезоні Лу Жанмонно разом тренуються в німецькому Рупольдингу.

Світлину в соцмережах оприлюднила біатлоністка з Німеччини.

"Очевидно, хто молодший той радісно фотографує, поки я роблю розтяжки ", – написала 31-річна Пройс в Instagram , "вколовши" 26-річну суперницю.

Драматична боротьба між цими біатлоністками за великий кришталевий глобус вже увійшла в історію світового спорту.

Нагадаємо, лідерку сезону 2024/2025 довелося визначати на останньому колі останньої гонки останнього етапу Кубку світу. Тоді під час масстарту Лу Жанмонно впала на повороті, а Франциска Пройс примчала до фінішу першою.

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Французька біатлоністка ще не має олімпійських нагород, але очікується, що на Іграх-2026 в Італії вона буде однією з головних претенденток на медалі в багатьох дисциплінах.

Франциска Пройс має одну олімпійську медаль – бронзу в естафеті на Іграх-2022 в Пекіні.