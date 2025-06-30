Отримує задоволення вдома: Пройс розповіла про підготовку до олімпійського сезону

Перший номер світового рейтингу німкеня Франциска Пройс готується до олімпійського сезону на домашній арені "Хімгау" в Рупольдингу.

За словами німецької біатлоністки, її влаштовує нинішній стан спортивної форми.

"Минув ще один тиждень і я задоволена тим, як відбуваються справи на тренуваннях. Ще не все ідеально, але що є незмінне – це рух крок за кроком!" – написала лідерка сезону в соцмережах

Нагадаємо, 31-річна біатлоністка виборола Великий кришталевий глобус сезону 2024/25 у драматичній боротьбі останньої гонки останнього етапу Кубку світу.