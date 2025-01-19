Представник Гренландії переміг у спринті на юніорському Кубку IBU, українці – поза десяткою кращих

Завершився спринт в межах третього етапу юніорського Кубку IBU у польському місті Якушице, в якому брали участь чотири представники України.

Найкращий результат серед українців показав Олександр Біланенко, який посів 19 місце з двома промахами. Біатлоніст на 1 хвилину 53 секунди відстав від переможця гонки Сондре Слеттемарка.

Андрій Мороз посів 46 місце, припустившись двох помилок на вогневих рубежах, а Дмитро Крюков та Тарас Тарасюк по п'ять разів схибили на стрільбі.

Результати спринту:

1. Сондре Слеттемарк (1+0) 27:11,5

2. Лукас Таннхаймер (1+0) +17,7

3. Леонард Пфунд (2+0) +39,4

...

19. Олександр Біланенко (1+1) +1:53,0

46. Андрій Мороз (0+2) +3:34,4

52. Дмитро Крюков (2+3) +3:50,8

64. Тарас Тарасюк (2+3) +4:45,9

Зазначимо, що Слеттемарк на етапі в Якушице має за плечима перемогу в масстарті на 12 кілометрів та восьме підсумкове місце у спринті на 10 кілометрів.

Раніше завершився спринт юніорського Кубку IBU серед жінок, на якому Тетяна Тарасюк потрапила до п'ятірки кращих.