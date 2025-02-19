Визначився склад збірної України на масстарт ЧС-2025

Став відомий список українських біатлонів, які візьмуть участь у масстарті чемпіонату світу-2025 у швейцарському Ленцергайде.

Україну у гонці представлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Учасники масстарту формувались за рейтингом загального заліку Кубку світу та за особистими результатами на ЧС-2025.

Мандзин напередодні став 17-м в індивідуальній гонці, 19-м – у гонці переслідування та 36-м – у спринті. Підручний гарантував собі місце завдяки своєму рейтингу.

Чоловічий масстарт відбудеться у неділю, 23 лютого. Початок – о 17:05 за київським часом.

Напередодні Україна в останній момент змінили склад на одиночну змішану естафету.