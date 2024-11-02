Підручний розповів, чому пішов на самопідготовку

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, чому ухвалив рішення піти на самопідготовку.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Для мене тренуватися окремо — кращий вибір, бо вже доволі віковий спортсмен. Команда сильно омолодилася, багато спортсменів — 10-11. У моєму віці краще вже тренуватися за тією програмою, яка краще підходить і вже перевірена. В команді багато часу приділяється молодим, а коли тобі 33 роки, а хлопцеві — 19, програма значно відрізняється, і тренерка не може належно приділити всім увагу.

Для мене було об'єктивніше тренуватися самому, не змушувати себе працювати з групою, що мені за віком не дуже підходить, і не змушувати групу працювати зі мною з тих самих причин", – заявив біатлоніст.