Тренування були продуктивними: Підручний розповів про особливості підготовки до сезону

Український біатлоніст Дмитро Підручний після завершення тренувального збору в Австрії поділився враженнями про пройдений етап підготовки до олімпійського сезону.

В соцмережах лідер національної збірної України оприлюднив фото з партнером по команді Тарасом Лесюком та тренером Юраєм Санітрою.

"Ще один збір позаду. Тренування в Обертілліасі були різноманітними й продуктивними: велосипед, стрілкові, лижоролери, крос-походи, силові тренування, біг... добре хоч снігу не було. Наступний збір буде в одному з моїх найбільш улюблених місць! До зустрічі на blinkfestivalen ", – написав Підручний в Instagram.

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що Підручний та Лесюк виступлять на престижних змаганнях з літнього біатлону в Норвегії. Участь в цих перегонах беруть найсильніші біатлоністи світу.

Зазначимо, Лесюк та Підручний готуються до сезону окремо від національної збірної команди "А", яка напередодні розпочала тренувальний збір в італійському Антгольці.

Нагадаємо, під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри Дмитро Підручний став чемпіоном світу у 2019 році.

Минулий сезон Підручний завершив на 19 місці загального заліку Кубку світу.