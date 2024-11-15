Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У суботу, 16 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українців: Сергій Супрун, Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк, Артем Тищенко та Віталій Мандзин.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 15 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок об 11:00 за київським часом.