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Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 15 листопада 2024, 20:05
Відкритий чемпіонат Швеції. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
Віталій Мандзин
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У суботу, 16 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українців: Сергій Супрун, Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк, Артем Тищенко та Віталій Мандзин.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 15 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок об 11:00 за київським часом.

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