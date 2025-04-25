Експрезидент IBU розповів про тиск з боку колишнього канцлера Німеччини

Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг заявив, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель чинила тиск на нього.

Про це повідомляє NRK.

У жовтні минулого року Бессеберг домігся повторного розгляду справи щодо корупції. У квітні 2023 року норвежець був звинувачений у корупції, зокрема у сприянні та захистів інтересів Росії, "особливо в антидопінговому контексті". Функціонера засудили до 3 років і 1 місяця позбавлення волі та довічно відсторонили від роботи.

Бессеберг продовжує наполягати на тому, що корупційних зв’язків із Росією у нього ніколи не було. Натомість розповів про те, що колишній канцлер Німеччини Аншела Меркель у 2018 році тиснула на нього у питанні вибору місця проведення чемпіонату світу 2023 року. Одним із кандидатів був німецький Обергоф, який зрештою і здобув право прийняти мундіаль.

"Я хочу показати, що на мене намагаються вплинути не лише якийсь губернатор чи пересічна людина. Це відбувається на найвищому рівні. Це була таємниця, яку я зберігав, але тепер хочу її розкрити. Меркель гаряче підтримувала заявку Німеччини на проведення чемпіонату світу в Обергофі. Вона, зокрема, згадує про незабутні кадри з чемпіонату світу 2004 року в тому ж місті, а також з чемпіонату світу в Рупольдингу в 2012 році", – заявив Бессеберг.

Нагадаємо, норвежець очолював IBU з 1993 до 2018 року.