Легрейд вражає в компанії жінок: норвезькі збірні тренуються разом на високогір’ї

Чоловіча та жіноча збірні Норвегії з біатлону підготовку до олімпійського сезону проводять в Італії. Після збору в Лівіньо команди переїхали до іншої високогірної локації – Пассо Лавацца.

Тренер чоловічої збірної Зігфріда Мазе розповів пресслужбі IBU, що перший тиждень тренувань був присвячений переважно фізичній підготовці та акліматизації до висоти.

"У Лівіньйо ми зосередилися на витривалості – навіть майже не стріляли. Тепер поступово додаємо стрільбу та роботу середньої інтенсивності", – зазначив наставник чоловічої команди.

Разом з рештою команди готується до сезону володар Великого кришталевого глобуса Стурла Легрейд. Під час стрілецьких тренувань в Італії він був найвлучнішим.

"На дистанції я зосереджуюсь на технічних моментах. А про стрільбу думаю лише на вогневому рубежі. Зараз головне – влучати в мішені, не так важливо, за скільки часу ти це робиш", – розповів зірковий біатлоніст у коментарі IBU.

Нагадаємо, в заліку Кубку націй за підсумками сезону 2024/25 чоловіча збірна Норвегії посіла друге місце.