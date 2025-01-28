Відома німецька біатлоністка Ванесса Фогт пропустить решту поточного сезону через респіраторну інфекцію.

Про це повідомляє Союз біатлоністів Німеччини.

"Ванессі Фогт довелося взяти тривалу перерву в тренуваннях і змаганнях на Різдво / Новий рік через важку респіраторну інфекцію. Під час медичного обстеження вдалося виключити серйозні ускладнення. Однак Ванессі, як і раніше, потрібен час, щоб повністю відновитися.

Крім того, вже навесні їй довелося різко скоротити обсяг тренувань, що в сумі коштувало їй дуже великих зусиль. Тому Ванесса більше не братиме участі в змаганнях у цьому сезоні. Натомість вона повністю зосередиться на підготовці до Олімпійських ігор з початку травня", – йдеться у заяві.