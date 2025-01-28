Фогт пропустить решту поточного сезону
Відома німецька біатлоністка Ванесса Фогт пропустить решту поточного сезону через респіраторну інфекцію.
Про це повідомляє Союз біатлоністів Німеччини.
"Ванессі Фогт довелося взяти тривалу перерву в тренуваннях і змаганнях на Різдво / Новий рік через важку респіраторну інфекцію. Під час медичного обстеження вдалося виключити серйозні ускладнення. Однак Ванессі, як і раніше, потрібен час, щоб повністю відновитися.
Крім того, вже навесні їй довелося різко скоротити обсяг тренувань, що в сумі коштувало їй дуже великих зусиль. Тому Ванесса більше не братиме участі в змаганнях у цьому сезоні. Натомість вона повністю зосередиться на підготовці до Олімпійських ігор з початку травня", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Фогт достроково припинила виступи під час п’ятого етапу Кубку світу в Рупольдингу, після чого пропустила шостий етап у Ангольц-Антерсельві. Наразі вона посідає 13 місце в загальному заліку Кубку світу з 307 очками в активі.
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