Багато промахів: тренер збірної України – про провал Меркушиної

Тренер збірної України з біатлону Микола Зоц відреагував на провальний виступ Анастасії Меркушиної у короткій індивідуальній гонці на Кубку світу у фінському Контіолахті.

Цитує тренера Біатлон України.

Анастасія завершила гонку 94-ю, що стало її найгіршим результатом на етапах Кубку світу. До цього у неї найнижча позиція була в Обергофі в сезоні-2020/21 – 92 місце.

"Звісно, що промахи вплинули на виступ Анастасії Меркушиної. Воно завжди так. Ще не бачив Настю, не бачив, що з лижами, але це біатлон. Якщо це вплинуло, то треба брати себе в руки й боротися. Інгрід Тандреволд з одним штрафом 17-та і боролася до кінця, але могла кинути та не фінішувати (бо мала проблеми з серцем). Це спорт, треба бути бійцем перш за все. П'ять промахів? Звісно, що забагато: три на першому рубежі – багато", – розповів Зоц.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок у короткій індивідуальній гонці продемонструвала Олександра Меркушина, яка з одним промахом посіла 33-тє місце. Це найкращий у кар'єрі виступ 19-річної спортсменки на рівні Кубку світу.