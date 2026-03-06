Це велика несподіванка: Меркушина – про перемогу в масстарті на ЮЧС-2026

Українська біатлоністка Олександра Меркушина відреагувала на перемогу у гонці з масовим стартом на юніорському чемпіонаті світу-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже рада, насправді дуже щаслива. Я не очікувала, що виграю сьогодні, тож для мене це велика несподіванка – я дуже рада цьому. І я також рада, що тут зараз мій батько – він також мій тренер, тож це командна робота", – сказала вона.

Меркушина розповіла про проблеми перед стартом гонки.

"Це гарний день, хоча ранок був жахливим, адже я жінка, у мене є проблеми раз на місяць. Зранку у мене був дуже сильний біль, і я думала – як взагалі стартувати, я не зможу фінішувати. Але я казала собі: "Ні, ти не можеш здатися без боротьби". Тож я приїхала на трасу і виклалася на повну", – зазначила біатлоністка.

Нагадаємо, 21-річна українка залишила незакритими три мішені й фінішувала першою, випередивши срібну призерку Естере Вольфа з Латвії майже на 20 секунд.

Для Олександри це друга в кар'єрі золота медаль юніорського чемпіонату світу. У 2024 році вона також здобула перемогу в масстарті на 60 учасниць.