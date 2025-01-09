Дві українки потрапили до тридцятки найкращих у спринті на Кубку IBU

У німецькому Обергофі відбувся спринт серед жінок в межах Кубку IBU.

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка фінішувала на 26 місці.

Трохи нижче у заліку розмістилась Любов Кип'яченкова – 29 місце.

Обидві біатлоністки припустились двох помилок на вогневих рубежах та відстали від переможниці Менжен більш ніж на дві хвилини.

Результати спринту

1. Амандін Менжен (Франція, 0+0) 21:32.4

2. Софі Шово (Франція, 1+0) +3.7

3. Ребекка Пасслер (Італія, 0+0) +22.5

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26. Анастасія Меркушина (Україна, 0+2) +2:15.5

29. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+2) +2:18.1

38. Надія Бєлкіна (Україна, 2+2) +2:47.0

53. Валерія Дмитренко (Україна, 3+0) +3:38.2

Нагадаємо, що завтра відбудеться чоловічий спринт на Кубку IBU з біатлону. З повним розкладом змагання можна ознайомитись на сайті Чемпіон.