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Мандзин: Не вважаю себе новою зіркою

Олег Дідух — 10 грудня 2024, 20:41
Мандзин: Не вважаю себе новою зіркою
Віталій Мандзин
Sara Damne/BILDBYRÅN

Український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свої виступи на першому етапі Кубку світу в Контіолахті та заявив, що не вважає себе новою зіркою біатлону.

21-річного українця цитує New Voice.

"Від першого етапу Кубку світу в мене тільки позитивні емоції. Я отримав дуже багато досвіду, бо це перші змагання такого рівня у моїй кар'єрі. Своїми виступами я задоволений, але видно, що є дуже багато над чим працювати, особливо в стрільбі та пересуванні по трасі.

Четверте місце в короткій індивідуалці? Насправді я довго не міг для себе до кінця усвідомити, що я зайняв таке місце, тому що, напевно, не очікував такого результату. Свого успіху я не святкував. Не вважаю, що це та подія, яку потрібно святкувати. Я просто насолодився цим моментом з командою, з близькими, з рідними і все. Я не вважаю себе новою зіркою, мені до цього, як до зірки на небі. Потрібно працювати, працювати і продовжувати працювати", – заявив Мандзин.

Нагадаємо, Мандзин у Контіолахті посів четверте місце в короткій індивідуальній гонці, 14 – у спринті та 27 – у масстарті. Наразі Віталій лідирує у молодіжному заліку Кубку світу серед біатлоністів віком до 23 років.

Кубок світу з біатлону збірна України з біатлону Віталій Мандзин

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