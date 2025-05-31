Показала на що здатна: легенда німецького біатлону – про чемпіонський сезон Пройс

Легенда німецького біатлону Арнд Пайффер задоволений здобуття землячкою Францискою Пройс Великого кришталевого глобуса.

Його слова цитує Sport.de.

"Загалом у Франциски був чудовий сезон. Звичайно, це також тому, що вона передувала у доброму здоров'ї.

Водночас вона продемонструвала неймовірну стабільність. Вона виступала найкраще кожного вікенду, хіба що в Обергофі не найкраще. Вона була надзвичайно сильною на стрільбищі та показала, на що вона здатна.

Вона приїхала на чемпіонат світу з великими очікуваннями та зуміла вибороти срібло та золото. Найвища повага за це досягнення!", – сказав Арнд.