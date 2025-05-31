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Показала на що здатна: легенда німецького біатлону – про чемпіонський сезон Пройс

Руслан Травкін — 31 травня 2025, 22:34
Показала на що здатна: легенда німецького біатлону – про чемпіонський сезон Пройс
Франциска Пройс
Getty images

Легенда німецького біатлону Арнд Пайффер задоволений здобуття землячкою Францискою Пройс Великого кришталевого глобуса.

Його слова цитує Sport.de.

"Загалом у Франциски був чудовий сезон. Звичайно, це також тому, що вона передувала у доброму здоров'ї.

Водночас вона продемонструвала неймовірну стабільність. Вона виступала найкраще кожного вікенду, хіба що в Обергофі не найкраще. Вона була надзвичайно сильною на стрільбищі та показала, на що вона здатна.

Вона приїхала на чемпіонат світу з великими очікуваннями та зуміла вибороти срібло та золото. Найвища повага за це досягнення!", – сказав Арнд.

Арнд за кар'єру ставав Олімпійським чемпіоном Пхьончхану, а також брав срібло Ігор-2014. 

Нагадаємо, у масстарті в Голменколлені, останньому старті сезону, Пройс здобула перемогу, випередивши на останньому колі Француженку Лу Жанмонно, якій до гонки програвала 5 очок.

Перед фінішем Жанмонно впала, що завадило їй нав'язати боротьбу німкені на фінішній прямій. У підсумку Пройс змогла стати королевою передолімпійського сезону.

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